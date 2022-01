Eines der Tiere konnte die Feuerwehr einfangen, für das andere Tier kam jede Hilfe zu spät. Am Freitagabend gegen 19 Uhr wurde laut Polizei ein Schwan auf der rechten Fahrspur der B9 von Worms kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf Höhe der Abfahrt Pfingstweide gemeldet. Den Einsatzkräften gelang es, den Vogel zu retten. Ein Schwan auf der gegenüberliegenden Fahrbahn in Fahrtrichtung Worms wurde überfahren und von der Wehr tot geborgen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf das Fahrzeug geben können. Kontakt: Telefon 0621 963-2222.