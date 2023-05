Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 200 Jahren wurde Heinrich Schliemann geboren. Sein Name ist unzertrennlich mit Troja und dem „Schatz des Priamos“ verbunden, deren Entdeckungen ihn berühmt gemacht haben. Zu seinem runden Geburtstag in diesem Jahr ist erstaunlicherweise nur eine übersichtliche Anzahl von Büchern erschienen. Eines hat der ZDF-Journalist Frank Vorpahl geschrieben, der es nun in der Ludwigshafener Stadtbibliothek vorgestellt hat.

Schliemann gilt geradezu als das Urbild des Archäologen, was nicht zuletzt an seinem ausgeprägten Hang zur Selbstdarstellung liegt. Denn dem am 6. Januar 1822 in einem Dorf in Mecklenburg