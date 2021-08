Mit kerzengeradem Rücken ragt die riesige Eisläuferin in die Höhe. Die Bronzeskulptur des italienischen Künstlers Giacomo Manzù, die seit 1957 in Ludwigshafen an verschiedenen Plätzen zu sehen war, schmückt seit 1992 den Ludwigsplatz.

Rank und schlank und mit überdimensional langen Beinen hat der Künstler die zwei Meter hohe Mädchenfigur präsentiert. Die Haare sind nach Tänzerinnen-Art straff hochgebunden. Ernst und hochkonzentriert wirkt das Gesicht, die Augen sind halb geschlossen. Einen Arm hält sie vor dem Bauch, den anderen hinter dem Rücken. Leicht bauscht sich ihr Kleid. Vielleicht setzt sie zu einem Sprung oder einer Pirouette an.„Richtig Spaß hat die nicht“, meint eine Schülerin im Vorbeilaufen. Auch ihre Laune ist nicht die beste. Die Zwölfjährige teilt sich ihr Zimmer mit der sehr viel älteren Schwester, die bereits studiert, erzählt sie. Ganz unterschiedlich sind die Bedürfnisse und der Tagesablauf der beiden. „Ich würde gern mal wieder mit meinen Freundinnen Schlittschuhlaufen“, sagt sie. Doch das Eisstadion ist wegen Corona geschlossen.

Von Tänzerinnen und Eisläuferinnen fasziniert

Ob Manzù eislaufen konnte, ist nicht überliefert. Aber Tänzerinnen oder Eisläuferinnen faszinierten den Künstler schon früh. In vielen Ländern kann man Frauenfiguren von ihm finden. Unter dem Namen „Dancer“, also Tänzerin, steht ein anderer Abguss der Skulptur im Hirshhorn Sculpture Garden in Washington. Im Gegensatz zu deren tänzerischen Eleganz und Körperbeherrschung stehen zahlreiche von Manzù geschaffene Bronzekardinäle, die mit langem, pompösem Mantel und prächtigem Kardinalshut machtvoll und unbeweglich wirken. Doch Manzù war nicht nur Bildhauer, er arbeitete auch als Grafiker und Zeichner und entwarf als Medailleur Münzen für die Republik San Marino und Medaillen für den Vatikan.

Von Picasso und Rodin beeinflusst

Manzù, eigentlich Manzoni (1908 bis 1991), kam als zwölftes von 14 Kindern im italienischen Bergamo zur Welt. Sein Vater war Schuhmacher und Kirchendiener. Schon mit 21 Jahren konnte Manzù zum ersten Mal nach Paris reisen, wo Pablo Picasso, Auguste Rodin und Edgar Degas ihn beeinflussten. Während der Zeit des Faschismus ging er in den Widerstand. Er war Kommunist und blieb es auch nach dem Ende der Diktatur. Dennoch hatte er beste Beziehungen zum Vatikan. Für das Portal des Petersdoms schuf er 1963 die Porta della Morte in Erinnerung an seinen Freund Papst Johannes XXIII., von dem er auch eine bronzene Totenmaske anfertigen durfte.

1954 lernte er seine spätere Frau kennen. Sie wurde sein Lieblingsmodell. Für Inge Schnabel war Tanzen Arbeit. Von Beruf war sie Primaballerina am Salzburger Landestheater. Vielleicht erklären sich vor diesem Hintergrund der Ernst und die Anstrengung, die die Skulptur ausstrahlt. Wie die meisten seiner Werke ist die Eisläuferin zwar ganz altmodisch figürlich. Sie zählt zur Epoche des Spätimpressionismus. Aber vieles ist, wie zum Beispiel die Schlittschuhe an den Füßen oder die Kleidung, allenfalls angedeutet und damit sehr modern. Auch die Bewegung scheint auf den ersten Blick gar nicht zu existieren.

Der Beginn einer Bewegung

Manzùs Skulptur könnte den Beginn einer Bewegung darstellen, eine Auflösung aus der Starre. Auf die Zukunft gerichtet, könnte man die aufrechte Haltung und die Kraft der Tänzerin deuten. Von Corona und den Folgen für die Menschen kann der Künstler, der 1991 in Ardea, in der Nähe von Rom starb, natürlich nichts gewusst haben. Als Kommunist hoffte Manzù, dessen Atelier in Ardea seine Frau nach seinem Tod in ein Museum verwandelte, nach dem Ende des Krieges und des Faschismus auf eine bessere Welt. Seine Skulptur mag ein Bild für eine zarte Veränderung, einen neuen Anfang darstellen. In Pandemie-Zeiten kann sie dazu ermuntern, sich auf den Frühling zu freuen.

Die Serie

Auf diese Kunst trifft man unvermittelt: Sie schmückt den Park, sie konkurriert auf der Straße um die Aufmerksamkeit der Passanten, sie irritiert oder wird übersehen. Kunst im öffentlichen Raum hat sich über die Epochen hinweg gewandelt. In unserer Serie „Für Flaneure“ erzählen wir Wissenswertes zu Werken in der Umgebung. Informationen zu 77 Werken in Ludwigshafen hat auch Norbert Hufler auf www.kunstinlu.de zusammengetragen.