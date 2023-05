Der Rheinradweg zählt zu den Top-10-Radrouten in Deutschland. Rund 22 der insgesamt mehr als 1200 Kilometer führen durch das Stadtgebiet von Ludwigshafen. Zwei unterschiedliche Routen stehen Radlern bei der Etappe durch die Stadt zur Verfügung. Beide werden von der Stadtmarketinggesellschaft Lukom in einem neu veröffentlichen zehnseitigen Faltblatt ausführlich vorgestellt. „Beide Strecken des Rheinradweges durch Ludwigshafen sind überraschend grün. Wer die Wegführung durchs Maudacher Bruch wählt, folgt einem langen Abschnitt durch eine beeindruckend großräumige Naturlandschaft“, sagt Lukom-Chef Christoph Keimes. Wer die Innenstadt-Route wähle, erlebe auf der Parkinsel „eine Oase der Entspannung“, erfahre auf dem Rheinwalk einiges zu Geschichte und Gegenwart Ludwigshafens und könne an der Rhein-Galerie auch eine Shopping-Pause am Flussufer einlegen. In der Broschüre gebe es neben der Routenbeschreibung für die auswärtigen Radler auch Hinweise zu Sehenswürdigkeiten, Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten, aber auch zu Ladestationen und Servicestellen, falls es mal zu Problemen mit dem Zweirad kommen sollte. QR-Codes im Faltblatt führten direkt zur Rheinradroute auf der Seite der Tourist-Info Ludwigshafen sowie auf das Rad-Tourenportal Komoot. Er sich für weitere Details interessiert, wird im Internet unter www.lukom.com/rheinradweg fündig.