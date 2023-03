Die wichtigsten Bauabschnitte am Platz vor dem Mannheimer Hauptbahnhof sind abgeschlossen. Die neu geordneten Haltestellen werden schon fast ein halbes Jahr reibungslos von den Straßenbahnen angesteuert. Neues Pflaster und Begrünung sind ebenfalls auf dem Großteil des Areals bereits entstanden. Was dort in den zurückliegenden Monaten alles passiert ist, lesen Sie hier.