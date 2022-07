Eine Zugabe zur Exkursionsreihe „Mehr Lust auf Ludwigshafen“ führt zur großformatigen Wandkunst der Reihe „Muralu“. Wegen der großen Nachfrage zum Tourenprogramm bietet die Tourist-Info Ludwigshafen am Samstag, 23. Juli, 16 Uhr, eine zusätzliche Rundfahrt auf dem Rad zu den Werken der Wandkunst an. Die Teilnahme ist kostenlos. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr steuert die Marketinggesellschaft Lukom in Kooperation mit dem Wilhelm-Hack-Museum erneut sämtliche stadtweit anzutreffenden, haushohen Wandkunstwerke der Reihe „Muralu“ an. Anschauliche Infos und interessante Details zu den einzelnen Werken vermittelt jeweils direkt vor Ort eine Fachkraft des „Muralu“-Teams. Anlass dieser Exkursion ist der dann tagesaktuelle Entstehungsprozess gleich zweier weiterer Wandgemälde, die selbstverständlich auch im Streckenverlauf besucht werden. Die Exkursion ist auch Bestandteil des umfangreichen Programms des „Muralu“-Wochenendes am 23. und 24. Juli. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung per E-Mail an tourist-info@lukom.com oder telefonisch unter den Rufnummern 0621 51 20 35 und -36 erforderlich.