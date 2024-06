Wegen eines Feuers auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Schumannstraße in Süd ist am Mittwoch gegen 16.10 Uhr die Feuerwehr ausgerückt. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Brand durch die Nutzung eines Elektrogrills entstanden sein, den ein 41-Jähriger eingeschaltet hatte, berichtet die Polizei. Durch die Flammen und die Hitzeentwicklung wurden die Vertäfelung des Balkons sowie die Fenster zur Wohnung beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor die Flammen auf das Haus übergriffen. Die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen den 41-Jährigen eingeleitet.