Binnen weniger als zwei Stunden haben am Donnerstagnachmittag vier Täter in der Mannheimer Innenstadt in einem Drogeriemarkt und einem Modegeschäft Waren im Gesamtwert von über 4000 Euro erbeutet. Laut Polizei stahlen die vier Männer im Alter zwischen 19 und 37 Jahren um kurz nach 16 Uhr in den Geschäftsräumen eines Drogeriemarktes Parfümflakons im Wert von fast 2600 Euro. Nachdem das offensichtlich eingespielte Quartett das Diebesgut in einem Auto verstaut hatte, setzte es seine Diebestour in einem innerstädtischen Modegeschäft fort. Dort entwendeten die Männer noch vier Herrenjacken und einen Rucksack im Wert von über 1500 Euro. Dank Zeugenbeschreibungen konnten die Tatverdächtigen wenig später in der Bismarckstraße, Höhe Amtsgericht Mannheim, auf dem Weg in Richtung Ludwigshafen Mannheim-Innenstadt festgenommen werden. Das Diebesgut befand sich noch in deren Fahrzeug und konnte den Geschädigten wieder zurückgegeben werden. Das Auto wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die vier Tatverdächtigen, von denen nur ein 23-jähriger Mann einen festen Wohnsitz hat, wurden am Freitagmittag beim Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Nach Erlass von Haftbefehlen wegen Fluchtgefahr wurden sie in die Justizvollzugsanstalt Mannheim eingeliefert.