In Ludwigshafen gab es am Sonntag und Montag mehrere Betrugsversuche, einer davon war erfolgreich. Ein 48-jähriger ist laut Polizei am Montag gleich dreimal von einer Berliner Telefonnummer angerufen worden. Über eine Bandansage wurde ihm mitgeteilt, gegen ihn laufe ein Strafverfahren. Er wurde misstrauisch und legte auf.

Falsches Gewinnversprechen

Mit einem falschen Gewinnversprechen von über 38.000 Euro wurde eine 70-Jährige am Montag am Telefon überrascht. Sie war skeptisch, ihr entstand kein Schaden. Am Montagmorgen wurde einem 63-Jährigen telefonisch mitgeteilt, dass er noch offene Rechnungen über 10.000 Euro habe und er einen Schlichter anrufen müsse, um eine Zwangsvollstreckung zu verhindern. Der 63-Jährige schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei.

Falsche Vermieter

Zu einem Betrug von zwei falschen Vermietern kam es am Montag gegen 19.30 Uhr in der Wörthstraße (Mitte). Unter dem Vorwand, veraltete Elektrogeräte erneuern zu wollen, verschafften sich eine Unbekannte und ein Unbekannter (beide etwa 50 Jahre alt) Zutritt zur Wohnung eines Seniors. Die Frau sagte, dass sie 2000 Euro für eine Operation benötige. Der Senior gab ihr 80 Euro und wollte den Rest nachreichen. Nachdem die Betrüger gingen, informierte sich der Wohnungsinhaber bei seinem richtigen Vermieter und wurde auf den Betrug aufmerksam.

Geld auf Konten abgebucht

Bei einem 68-Jährigen erschien am Sonntagnachmittag ein Popup-Fenster auf seinem gesperrten PC, das ihn aufforderte, eine Telefonnummer anzurufen. Dieser Aufforderung folgte er und telefonierte mit einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter. Der Betrüger forderte den Senior auf, mehrere Programme auf seinem PC zu installieren, wodurch ein Fernzugriff erlaubt wurde. Im Anschluss wurden 4000 Euro auf verschiedene Konten abgebucht.