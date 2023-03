Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Heinrich-Pesch-Hotel hat mit Marco Dakkus einen neuen Chef. Vorgängerin Heidi Lueg-Walter stand zwölf Jahre lang an der Spitze des Hauses in der Frankenthaler Straße. Während sie nun den Ruhestand genießt, schwärmt Dakkus von seiner neuen Aufgabe.

Marco Dakkus blickt auf eine lange Laufbahn in der Hotelbranche zurück. Er fing im Maritim-Hotel in Bonn an. Danach führte ihn sein Weg ins Mannheimer Dorint-Kongress-Hotel,