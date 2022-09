Nach 37 Jahren verabschiedet sich Sissi Perlinger von der Kabarett-Bühne. Die 58-Jährige ist noch zweimal in der Rhein-Neckar-Region zu sehen.

Der letzte Auftritt auf einer deutschen Bühne soll zu Hause in München stattfinden: Am Montag, 28. November, 20 Uhr, gibt Sissi Perlinger ihre Abschiedsvorstellung im Prinzregententheater. Davor ist ihr Programm „Die Perlingerin – Worum es wirklich geht“ noch etliche Male zu erleben, unter anderem am Freitag, 7. Oktober, 20 Uhr, in der Kleinen Komödie Limburgerhof und am Sonntag, 6. November, 20 Uhr, im Capitol in Mannheim.Sie wolle, sagte die Schauspielerin, Kabarettistin und Autorin der Münchner „Abendzeitung“, von 2023 an mit ihrem dänischen Lebensgefährten „an verschiedenen Orten auf der Welt länger leben und schauen, was das mit uns macht“. Und sie wolle sich auf ihre englischsprachigen Songs und Stand-ups konzentrieren.

Elisabeth Perlinger stammt aus der Oberpfalz und begann nach dem Abitur eine Karriere als Sängerin und Tänzerin in Paris. Später spielte sie in Filmen, Serien und in Musicals und schrieb mehrere Bücher und Kabarett-Programme.