Mehrere Männer haben laut Polizei am Donnerstag um 22 Uhr in Süd einen Mann angegriffen und bedroht. In der Mundenheimer Straße schlug ein Unbekannter einem 40-Jährigem zunächst ins Gesicht und beschädigte dessen Eigentum (Fahrrad und Kopfhörer). Vier weitere Männer kamen hinzu und bedrohten den Geschädigten, der daraufhin in seine Wohnung flüchtete. Mehrere Einsatzkräfte suchten die Umgebung nach den Verdächtigen ab, konnten aber niemanden ausfindig machen. Der Angreifer war männlich und jünger als 25 Jahre alt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.