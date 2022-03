Der Wildpark Rheingönheim startet in die Saison. Zahlreiche Führungen, Erlebnistage oder Ferienprogramme sind geplant. Trotz der Pandemie sind die Besucherzahlen gestiegen und neue Tiere werden im Auenwald angesiedelt.

Mehr als 30 Veranstaltungen hat Brigitte Plobner für das neue Jahresprogramm zusammengetragen – dem ersten seit 2020. Wegen Corona mussten in den vergangen beiden Jahren viele Dinge ausfallen. „Wir hoffen, dass wir alle Veranstaltungen auch wie geplant durchziehen können“, zeigte sich die zuständige Bereichsleiterin Gabriele Bindert optimistisch.

Wie klingt eine Fledermaus? Warum verfärben sich Blätter? Von welchem Tier stammen Pfotenabdrücke und vieles andere mehr gibt es in diesem Jahr im Wildpark zu entdecken. Alles ist zusammengetragen auf 35 Seiten. Und natürlich sind auch wieder die Aktivitäten des Fördervereins wie die Ostereiersuche oder das Laternenfest zum Martinstag mit aufgeführt.

Führungen zu Jahreszeiten

Neu sind die „Sinnführungen“ durch die Jahreszeiten im Park. Los geht es mit dem „Frühlingserwachen“ am 20. März. Am 24. Juni kommt die „Wärme des Sommers“, am 23. September wird der „bunte Herbst“ entdeckt und dem Winter kommt die Besuchergruppe von Referentin Andrea Hauk am 16. Dezember auf die Spur. Um Anmeldungen wird jeweils vorab gebeten.

Doch auch fernab von Führungen, Exkursionen, Erlebnistagen oder Ferienprogrammen gibt es im Wildpark vieles zu entdecken, betonte Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos). „Ich freue mich besonders, dass in diesem einzigartigen Naturreservat Ludwigshafens auch zu erfahren ist, wie sich der Klimawandel auswirkt und wie Menschen darauf reagieren können“, erklärte er. „Hier draußen sieht man die unmittelbaren Folgen.“

Familien als Zielgruppe

Das Programm habe wieder den Umfang wie in Vor-Corona-Zeiten, betonte Brigitte Plobner. Viele Punkte richten sich dabei an Kinder oder Familien. Geballt kommt das am Erlebnistag, Sonntag, 15. Mai, von 11 bis 18 Uhr, der ebenfalls wieder stattfinden soll. Hier gibt es den Wildpark als südlichstes Erholungsgebiet der Stadt in seiner ganzen Breite zu erleben. „Wir wollen Kindern den Kontakt zur Natur geben“, nannte Plobner den pädagogischen Ansatz. Dabei spreche ein Besuch im Süden der Stadt alle Altersgruppen an.

Ganz offensichtlich hängt die Attraktivität aber nicht nur am gebotenen Programm. „Wir hatten im Jahr 2019 das erste Mal mehr als 100.000 Besucher. 2020 waren es 155.000 und 2021 135.000 Besucher – obwohl wir da auf Grund der Bestimmungen von November 2020 bis März 2021 schließen mussten“, bilanzierte Bindert. Doch sobald es möglich war, habe man den Park wieder geöffnet, auch wenn die Sicherheitsauflagen ein nicht unerheblicher Kostenfaktor gewesen seien.

Hohe Kosten

Rund 700.000 Euro kostet der Betrieb des Wildparks in jedem Jahr. Den Großteil trägt der Park selbst. Der städtische Zuschuss liegt bei 215.000 Euro. WBL-Geschäftsführer Peter Nebel betonte außerdem die Möglichkeit von Tierpatenschaften, die ebenfalls zum Erhalt und Ausbau des Angebotes beitragen.

Denn an der Attraktivität werde ständig weitergearbeitet. „Wir wollen die Bodenbrüter aus dem Ebertpark hier raus verlegen“, verriet Bindert. Die Vögel seien im Wildpark sichtbarer und auch sicherer. Zwei neue Auerochsen sollen ebenfalls noch in diesem Jahr im Gehege angesiedelt werden und zum Tag der offenen Tür werde die Greifvogelstation Haßloch eventuell einige ihrer Tiere hier auswildern, so die Bereichsleiterin. Der Förderverein steuert eine Futterscheune bei und außerdem soll im Park eine weitere Besuchertoilette im hinteren Parkbereich entstehen.

Noch Fragen?

Das Jahresprogramm Wildpark ist unter www.ludwigshafen.de abrufbar und liegt als Broschüre im Bürgerservice der Stadt aus.