Ein Audi ist am Freitagnachmittag in Friesenheim mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Verletzte gab es nicht. Rund 5000 Euro Sachschaden sind laut Polizei bei dem Unfall entstanden, der sich um 14.45 Uhr in der Hohenzollernstraße in Höhe der Heinrich-Ries-Halle ereignete. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es bis 15.30 Uhr zum Rückstau im Straßenbahnverkehr. Die Beteiligten schildern den Hergang unterschiedlich, so dass die Polizei nun Zeugen zur Klärung des Unfalls sucht. Hinweise unter Telefon 0621/963-2403.