Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Autofahrer einen in der Wittelsbachstraße (Süd) geparkten grauen Audi R 8 angefahren und dabei einen Schaden von 1500 Euro verursacht. Wie die Polizei weiter mitteilte, ereignete sich der Unfall zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen. Der Audi war gegenüber der Wittelsbachschule abgestellt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122. Laut Polizei wird ein Großteil der Unfallfluchten auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher raten die Beamten enge Parkboxen zu meiden. Falls dies nicht möglich sei, sollten Außenspiegel eingeklappt und die Parksituation mit den Kennzeichen der anderen abgestellten Fahrzeuge fotografiert werden.