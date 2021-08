Ein 24-Jähriger hat sich am Sonntag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert, die in einem Verkehrsunfall endete. Der Flüchtende prallte mit seinem Audi Q7 gegen zwei Bäume. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Der Autofahrer war gegen 10.25 Uhr im Bereich der A 650 und B 9 unterwegs, wo eine Polizeistreife ihn kontrollieren wollte. Beim Anblick der Polizei beschleunigte der junge Mann und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ludwigshafener Innenstadt. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. In der Deutschen Straße verlor der Flüchtende in einer Kurve schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug und baute einen Unfall. Weil er nicht angeschnallt war, zog er sich Verletzungen zu. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der junge Mann hatte keinen Führerschein. Ein Alkoholtest ergab einen Promillewert von 1,71.