Der Abriss der 500 Meter langen Pilzhochstraße soll im Juli beginnen und bis Herbst dauern. Doch auch andere Teilstücke der Hochstraße Süd sind sanierungsbedürftig. Zum Teil sind die Schäden an der sogenannten Weißen Hochstraße mit bloßen Augen zu sehen, was Bürger beunruhigt.

Die „Weiße Hochstraße“ ist der Abschnitt der Hochstraße Süd, der in Richtung Pylonbrücke auf die Pilzhochstraße folgt. Ihren Namen hat sie wegen der weißen Farbe ihrer Stützpfeiler. An einigen Stellen der Konstruktion sind abgeplatzter Beton und freiliegende, rostige Eisenarmierungen zu sehen.

„Bei all den Diskussionen und dem Fokus wegen der Brückenschäden auf die Nord-Trasse und dem Abriss der Pilzhochstraße habe ich festgestellt, dass noch ein anderes Brückenbauwerk zur dringenden Sanierung in Augenschein genommen werden sollte. Die Zuführung zur Pilzhochstraße hat massive Beton-Schäden, die sofort beseitigt werden müssen. Die offenliegende Stahlarmierung rostet ungehindert weiter und verursacht noch weitere Schäden“, meint Hagen Wick aus Ludwigshafen, der sich deshalb an die RHEINPFALZ gewendet hat. Wick ist besorgt: „Wird hier weiter gewartet, bis die südliche Brücke in ein paar Jahren neu erstellt wird? Kommen dann eventuell neue Sperrungen und dann höhere Kosten auf die Stadt zu?“, fragt er.

Schäden bekannt

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ teilt die Stadtverwaltung mit, dass die Schadensstellen bekannt seien. An einer Bestandsaufnahme zur Planung der Sanierung werde bereits gearbeitet. Die von Wick monierten Schäden seien bei den bisherigen Bauwerksprüfungen bereits registriert worden. An einigen Stellen sei der bröckelnde Beton zur Sicherung der unten liegenden Flächen, auf denen sich teils Parkplätze befinden, absichtlich entfernt worden. Erst dadurch seien die darunter verborgenen Schäden in der Brückenkonstruktion so deutlich zu sehen, lautet die Erklärung der Verwaltung für die sichtbaren rostigen Eisenteile. Für die notwendige Sanierung der offenliegenden Bewehrungen sei ein planvolles Vorgehen erforderlich, so die Stadt.

Doch bevor einzelne Schadstellen beseitigt werden, will die Stadt erst einmal die Konstruktion von Statikern nachrechnen lassen. „Die Vergabe an ein Ingenieurbüro hierzu erfolgte einstimmig im Bau- und Grundstücksausschuss am 2. März“, teilt eine Stadtsprecherin mit. „Wir wissen, dass eine Betonsanierung erforderlich ist. Alles Weitere wird die Nachrechnung zeigen“, verweist Björn Berlenbach, Leiter des Tiefbauamts, auf die laufenden Untersuchungen. Erst mit den Ergebnissen der Nachrechnung werde eine umfassende Planung der Sanierung möglich werden, die dann die erforderlichen Arbeiten zeige, sagt Berlenbach.

Zeitplan überholt

Der Sanierungsbedarf an der „Weißen Hochstraße“ ist schon länger bekannt. Schon beim „Bürgerdialog“ der Stadt zur Hochstraßen-Sanierung im April 2018 hatte die Verwaltung und ihre Bauexperten auf entsprechende Fragen von Bürgern diese Auskunft gegeben: „Die letzte Sanierung der ,Weißen Hochstraße’ ist 2003 abgeschlossen worden. Geplant ist, die nächste Sanierung nach Beendigung der Maßnahme Hochstraße Nord zu beginnen. Die Planungen hierfür werden wahrscheinlich im Jahre 2024 beginnen.“ Der damals genannte Zeitplan ist nach dem überraschend vorgezogenen Abriss der Hochstraße Süd inzwischen Makulatur. An der Notwendigkeit der Sanierung hat sich aber nichts geändert.