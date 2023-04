Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Oldtimer sind im Besitz von Kurt Eschrich. Der markanteste dürfte wohl ein Opel Rekord Olympia aus dem Jahr 1957 sein. Daneben nennt er noch einen Opel Ascona, Baujahr 71, einen Datsun, Baujahr 79, und einen Ford Taunus P 7 Coupé sein eigen. Seit dem Ruhestand widmet sich Eschrich intensiv dem Aufbau und der Pflege seiner alten Autos. Ein Besuch.

Zweifarbig, in sanftem lindgrün lackiert und mit einer Chrom-Abschlussleiste steht er glänzend in der Sonne, der Opel Rekord Olympia. „Die Limousine war in fürchterlichem Zustand“,