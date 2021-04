Aller guten Dinge sind drei. Und die haben wir jetzt endlich. Nein, nicht Dinge, sondern Kandidat*innen. Zwei Kandidaten und eine Kandidatin, die sich der Wahl stellen wollen, KanzlerIn werden wollen. Bei der einen Partei war’s etwas spannender, doch am Dienstagmittag war dann alles klar. Bei der anderen war alles schon lange in trockenen Tüchern. Und die dritte Partei präsentierte ohne großes Tamtam ihre Kandidatin. So unterschiedlich kann es zugehen in der Politik. Und nicht jede/jeder ist zufrieden mit den Entscheidungen. Ob es in diesem Jahr zu einem heißen Wahlkampf kommen wird? Das ist angesichts der noch immer herrschenden Pandemie eine andere Frage.

Sicher ist, dass wir im Herbst wählen dürfen: Bundestagswahl mit ganz unterschiedlichen Parteien und Programmen. Da wird einiges versprochen, das gut sein soll für die Wirtschaft, fürs Klima, für … Ja, manchmal auch bloß für den Geldbeutel des/der Kandidierenden.

Wählen hat eine lange Tradition

Auf jeden Fall hat das Wählen eine lange Tradition. Schon in alten Zeiten wurde gewählt, zum Beispiel bei den Griechen oder den Römern. Allerdings waren da nur wenige wahlberechtigt. Und ob es da immer um das Wohl des Volkes ging oder anderes viel wichtiger war, lasse ich mal offen.

Auch in der Bibel finden wir immer wieder den Hinweis auf Wahlen. Mose sucht 70 Älteste aus, die mit ihm gemeinsam das Volk Gottes leiten sollen. Zur Zeit der jungen christlichen Gemeinde wurden Diakone gewählt, die sich um das Wohl der Schwächeren in der Gemeinschaft kümmerten. Da wurden Menschen gewählt, die sich einbrachten zum Wohl ihrer Mitmenschen. Von einem Gerangel um sichere Plätze ist da allerdings nichts zu lesen. Vielleicht wäre das auch in der heutigen Zeit eine gute Sache, wenn Wahlen so ablaufen könnten, ohne Hickhack und Sticheleien. Einen Versuch wäre es wert.

Der Autor

Thomas Kiefer (62) ist evangelischer Pfarrer in Friesenheim.