Die aktuellen Corona-Verordnungen haben dazu geführt, dass die Dinner-Show Palazzo nicht wie ursprünglich geplant am 1. Dezember starten kann. Die Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann bedauern die erneute Verschiebung: „Leider lässt es die aktuelle Situation nicht zu, dass wir unsere neue Saison zum 1. Dezember starten können. Trotz eines sehr aufwendigen, umfangreichen Hygienekonzepts für unseren Spiegelpalast müssen wir unsere treuen Gäste um Verständnis bitten.“ Vor zwei Wochen haben die Aufbauarbeiten und die Proben am Planetarium begonnen. Ein Großteil der angereisten Künstler werde auch nach Verlängerung der Corona-Maßnahmen in Mannheim bleiben, um im Zweifel kurzfristig einsatzbereit zu sein, hieß es. Wegen der gekauften Tickets sollen Gäste sich mit der Hotline in Verbindung setzen: 01805/609030.