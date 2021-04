Die Grund- und Förderschulen in Ludwigshafen wechseln nach Angaben der Stadtverwaltung ab Montag in den Fernunterricht. Denn die geplanten Änderungen im Bundesinfektionsschutzgesetz sehen vor, dass in Städten, die an drei Tagen hintereinander bei den Corona-Infektionen die Sieben-Tage-Inzidenz von 165 überschreiten, der Präsenzunterricht an allen Schulen untersagt ist. Die Stadt hat mit den zuständigen Behörden des Landes Rheinland-Pfalz vereinbart, dass dann auch die Schüler der Förderschulen in den Fernunterricht übergehen. Für die Schüler der weiterführenden und der Berufsbildenden Schulen gilt der Fernunterricht bereits seit 19. April. Eine Notbetreuung an den Schulen wird angeboten. „Der Bundesrat hat der Änderung des Infektionsschutzgesetzes zugestimmt, nachdem der Bundestag bereits die sogenannte Bundesnotbremse beschlossen hatte. Um Schulen und Familien zumindest eine gewisse Vorlaufzeit zu geben, haben wir entschieden, die Grund- und Förderschulen ab Montag in den Fernunterricht zu schicken und dies am Donnerstag bereits anzukündigen“, so Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU). Das Vorgehen sei mit der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises als Trägerin des Gesundheitsamtes und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier abgestimmt. In Ludwigshafen haben sich nach Angaben des Gesundheitsamtes des Rhein-Pfalz-Kreises von Mittwoch auf Donnerstag wieder 94 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Zwei weitere Menschen sind gestorben. Die Inzidenz war laut Landesuntersuchungsamt erneut höher als am Vortag: 267 (254,3). Im Rhein-Pfalz-Kreis gab es 56 neue Fälle und einen weiteren Verstorbenen bei einer Inzidenz von 135,8 (126,1).