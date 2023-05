Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gebüsche, Wäldchen, Grünstreifen – der Bereich Notwende/Melm (Oggersheim) bietet jede Menge Grünflächen. Flächen, die leider viel zu oft als Müllhalde missbraucht werden. Grund genug für die Siedlergemeinschaft, in diesem Bereich anzupacken. Mit rund 30 Helfern beteiligten sich Verein und Anwohner an der gemeinsamen Reinigungsaktion in Tradition der Aktion „Saubere Stadt“.

Am Ende wurde es hektisch: „Ich habe vier Anhänger voll Müllbeutel und Großmüll eingesammelt“, berichtete Siedler-Vorstand Matthias Meier.