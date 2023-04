Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Möglichst noch in der Stadtratssitzung am 18. Juli will der Ortsbeirat Süd für eine räumlich begrenzte Ausnahmeregelung bei der Sperrzeit für Außengastronomie werben – es geht um eine Verlängerung von einer Stunde auf 23 Uhr.

Hintergrund des Beschlusses vom Dienstagabend ist laut Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) ein „Privatkrieg“ von zwei Anwohnerinnen gegen zwei gastronomische Betriebe.