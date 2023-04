Das letzte Sexkino von Ludwigshafen steckt in Schwierigkeiten. Seit etlichen Monaten sieht sich der Betrieb wiederkehrenden Attacken durch Jugendliche ausgesetzt. Jetzt wurde nachts ein Hitler-Bild vor die Tür gestellt. Die Polizei ermittelt.

Bereits seit Anfang der 1970er Jahre gibt es in der Ludwigshafener Innenstadt ein kleines Erotikkino in der Amtsstraße. In Kabinen und Kinoräumen werden in „Mike’s Erotiktreff“ Sexfilme für Erwachsene gezeigt. Seit Monaten gebe es nun ein ernsthaftes Problem mit Jugendlichen. „Sie randalieren am Kinoeingang, in dem sie mit heftigen Fußtritten die Glastür auftreten, Dreck und Steine in den Shop werfen und die Mitarbeiter und Kunden wüst beleidigen und beschimpfen“, berichtet Geschäftsführer Markus Enders. Er hat sich auf der Suche nach Unterstützung an die Zeitung gewandt.

„Wir wissen uns nicht mehr zu helfen. Die Polizei war da, auch sie ist ratlos“, meint der 53-Jährige. Es gehe um eine Gruppe von Jugendlichen von vielleicht zehn bis 15 Jahren, die sich nachmittags in wechselnder Besetzung öfter in der Nähe aufhielten. Sie hätten wohl einen Migrationshintergrund, glaubt ein 43-jähriger Kino-Mitarbeiter, der seinen Namen nicht nennen will. Er habe während seiner Arbeitszeit einmal Jugendliche aus der Gruppe auf der Straße angesprochen. Er habe freche Antworten bekommen.

Rauchbombe geworfen

„Sie treten mit voller Wucht gegen die Eingangstür, so dass der dahinter sitzende Mitarbeiter einen Riesenschreck bekommt“, sagt Enders und zeigt auf die deutlich erkennbaren Abdrücke von Schuhsohlen auf der Glastür. Eine Scheibe im Schaufenster für die Lichtwerbung habe durch solche Aktionen einen Sprung bekommen. Vor einiger Zeit sei einmal eine Art Rauchbombe in das Geschäft geworfen worden, die alles verqualmt habe. Im Sommer, als die Eingangstür offen stand, seien auch rohe Eier und Steine hereingeworfen worden. Ein älterer Kunde sei einmal nach dem Besuch auf der Straße von den Jugendlichen belästigt und bis zur Straßenbahnhaltestelle verfolgt worden, erzählt der Betriebsleiter.

Er habe nach solchen Vorfällen schon die Polizei gerufen. „Unsere Hoffnung war, dass die Polizei das aufklärt und für Ordnung sorgt“, meint er. Doch bis die Beamten eine halbe Stunde später gekommen seien, hätten die Jugendlichen längst das Weite gesucht. „Und dann stand dieses Hitler-Bild vor unserem Hintereingang“, berichtet Enders von einer neuen Entwicklung. Es handelte sich wohl um ein gerahmtes Porträtbild des „Führers“, wie es zur NS-Zeit tausendfach an den Zimmerwänden hing. Der Rahmen sei staubig gewesen, wie aus einem Keller. Er habe die Polizei gerufen, die sei gekommen und habe das Bild mitgenommen. „Ich habe keine Ahnung, was das soll. Wir sind nicht fremdenfeindlich“, betont Enders, dass unter dem Aushilfspersonal und den Kunden auch etliche Ausländer seien.

Schädlich für Betrieb

Für den Kinobetrieb seien die ganzen Attacken schädlich. Sowohl Kunden wie Mitarbeiter könnten auf Dauer abgeschreckt werden. Dabei habe man die schwierige Corona-Zeit gerade halbwegs überwunden, so der Betriebsleiter. Das Sexkino sei das letzte seiner Art in der ganzen Stadt. Nur dank vieler älterer Stammkunden und dem Aussterben der Kino-Konkurrenz habe sich der Betrieb bis jetzt halten können, macht sich der 53-Jährige Sorgen um die Zukunft.

Wie Polizeisprecherin Ghislaine Wymar auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilt, liege aufgrund des Hitler-Bilds eine Anzeige wegen „Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen“ vor. Das Bild werde auf Spuren und Fingerabdrücke untersucht. Sollten sich welche finden, werde das Bild ans Landeskriminalamt in Mainz weitergegeben. Ergebnisse einer Laboranalyse der Abdrücke seien wegen der geringen Priorität jedoch erst in einigen Monaten zu erwarten. Was die randalierenden Jugendlichen betreffe, müsse der Kinobetreiber zunächst eine Anzeige etwa wegen Sachbeschädigung erstatten, damit die Polizei ermitteln könne.

Dass es die Jugendlichen waren, die nachts das Hitler-Bild an den Hinterausgang platziert haben, glaubt Enders indes aber nicht. Wer sonst in dem Sexkino-Betrieb offenbar ein Feindbild ausgemacht hat, darüber kann er nur spekulieren.

Enders ist seit rund fünf Jahren Betriebsleiter des Kinos. Der Erotiktreff habe schon seit seiner Entstehung Menschen, deren sexuelle Neigungen gesellschaftlich nicht akzeptiert waren, einen Zufluchtsort geboten, sei eine Anlaufstelle, um sich vorurteilsfrei austauschen zu können. Das überwiegend männliche Publikum kann hier Filme sehen – und auch Sex mit anderen Gästen haben.