Drei Unbekannte haben am Montagabend um kurz vor 20 Uhr in einem Schnellimbiss im Quadrat O7 Pfefferspray versprüht und einen Kunden mit einem Messer bedroht. Der 27-jährige Gast erlitt nach Angaben der Polizei Atemwegsreizungen. Als er den Vorfall einem Angestellten meldete, wurde er offenbar von einem der bewaffneten Täter am Hals gepackt. Im Anschluss flüchteten die drei Unbekannten laut Polizei in Richtung Wasserturmanlage. Sie werden so beschrieben: Einer soll etwa 1,80 Meter groß, 17 bis 18 Jahre alt und dunkelblond sein. Er trug eine schwarze Basecap, eine rote Trainingsjacke des Fußballvereins PSG Paris und schwarze Turnschuhe der Marke Nike. Einer der Komplizen ist etwas größer, etwa 16 Jahre alt und hat schwarze Haare mit blonden Strähnen. Er trug eine schwarze Jogginghose. Der dritte Täter ist etwa 18 Jahre alt Jahre alt und hat schwarze Haare mit Locken über die Stirn. Er trug laut Polizei eine schwarze Jeans, rot-schwarze Sportschuhe und eine schwarze Jacke. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 0621 1258-0 Zeugenhinweise entgegen.