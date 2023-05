Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einem Erdbeben im März 2011 havarierte das Atomkraftwerk in Fukushima. Der Direktor des Ostasieninstituts und Japan-Experte Frank Rövekamp hat sich im Nachhinein sehr genau damit beschäftigt. Am Sonntag hält der 58-Jährige einen Online-Vortrag zu den dramatischen ersten Tagen nach dem Unfall.

Herr Rövekamp, was haben Sie am 11. März 2011 gemacht?

Ich war seit einem Tag nicht mehr in Japan. Meine Frau war noch dort: in Tokio. Ich war in Hongkong und ging