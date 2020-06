Die Filmkunsttheater Atlantis und Odeon in Mannheim bieten ab Donnerstag, 25. Juni, wieder ein Kinoprogramm mit zwei Filmstarts und weiteren sehenswerten Filmen. Zunächst werden beide Kinos nur vom 25. bis 28. Juni – also Donnerstag bis Sonntag – öffnen. Ab 2. Juli geht es dann im täglichen Betrieb weiter, berichtet Leiter Erdmann Lange in seiner Pressemitteilung. Einen „visuell eindrucksvollen Film“ zeigt er mit dem kolumbianischen Drama „Monos“ von Alejandro Landes, der von Kritikern mit Meisterwerken wie „Apocalypse Now“ verglichen worden sei. Als Preview in der Sonntagsmatinee wird Christian Petzolds Berlinale-Wettbewerbsbeitrag „Undine“ gezeigt, für den Hauptdarstellerin Paula Beer mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. Nach wie vor stark nachgefragt sei der mehrfache Oscar-Gewinner „Parasite“, die Komödie „Die Känguru-Chroniken“ oder der französische Spielfilm „La Verité“ mit Cathérine Deneuve und Juliette Binoche. Dokumentarfilmfreunde sollen mit den Porträt der Künstlerin Hilma Klint in „Jenseits des Sichtbaren“ auf ihre Kosten kommen. Programm und Online-Ticketkauf auf www.atlantis-kino.de.

Getränk für Freunde

Maskenpflicht gibt es zwar noch an der Kinokasse und in den Foyers, nicht jedoch während der Vorstellung. Erdmann Lange bedankt sich bei den Besuchern, die das Kino in der Schließungszeit unterstützt hat. Wer die Gutscheine nun einlösen oder einen Überweisungsbeleg der Spende vorweisen kann, erhält kostenlos ein Getränk. „Denn trotz aller ebenfalls notwendigen und sehr willkommenen staatlichen Hilfe – ohne unsere treuen und solidarischen Gäste hätten wir die vergangenen Monate nicht überstanden“, sagt Lange.