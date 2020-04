Aktuell gibt es keine weiteren mit dem Coronavirus infizierten Mann in der Sammelunterkunft für Asylsuchende in der Mannheimer Straße in Oggersheim. Das hat am Freitag auf Anfrage eine Sprecherin der Kreisverwaltung nach Rücksprache mit dem im Rhein-Pfalz-Kreis angesiedelten Gesundheitsamt erklärt. Stand 21. April hatten sich von den 171 Bewohnern aus 19 Nationen 82 das Virus eingefangen. Sie und ihre Kontaktpersonen wurden in andere Unterkünfte gebracht. Unter Quarantäne steht die vor fünf Jahren errichtete Unterkunft seit 1. April.

203 Corona-Fälle im Kreis, 262 in Ludwigshafen

Die Kreisverwaltung hat unterdessen am Freitag neue Fallzahlen vorgelegt. Demnach ist die Anzahl der im Rhein-Pfalz-Kreis mit dem Coronavirus infizierten Personen nicht angestiegen. Es bleibt wie am Donnerstag bei 203 bestätigten Fällen. 262 bestätigte Corona-Fälle gibt es in der Stadt Ludwigshafen, vermeldet das beim Kreis angesiedelte Gesundheitsamt. Das ist ein Fall mehr als am Donnerstag.

Siebter Todesfall in Mannheim

Aus Mannheim wurde am Freitag der siebte Corona-Todesfall gemeldet, ein über 80-jähriger Mann, der in einem Mannheimer Krankenhaus verstarb. Die Anzahl der Infizierten stieg in Mannheim seit Donnerstag um sechs auf jetzt 434 Fälle.