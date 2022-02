Nach einem RHEINPFALZ-Bericht zum Besuch des Oggersheimer Ortsbeirats in der Sammelunterkunft für Asylsuchende in der Mannheimer Straße, kritisiert die Evangelische Jugend des Kirchenbezirks Ludwigshafen, dass es dort noch immer kein WLAN gibt.

Schon im April 2020 habe man darauf hingewiesen, wie wichtig die Einrichtung eines WLANs in dieser Unterkunft sowie in allen Einweisungsgebieten ist, sagt Shannan Galbraith, Vorsitzende der Evangelischen Jugend. Aus dem Oktober 2020 datiere auch eine entsprechende Forderung, unterzeichnet von mehreren Jugendverbänden. „Die Geldleistungen, die die Asylbewohner für Kommunikationsmittel erhalten, können die Einrichtung des WLANs nicht ersetzen“, sagt Galbraith. Dass sich 172 Bewohner zwecks einer Einrichtung des WLANs organisieren und einen Internetvertrag abschließen, sei utopisch.

„Nicht nach anderen Lösungen gesucht“

Organisationen wie „Freifunk“ ermöglichten indes die kostenlose Einrichtung von Hotspots, allerdings lehne die Stadt dies ab. Zwar lege das Telemediengesetz fest, dass der Betreiber des WLANs keine Haftung für das übernehmen muss, was über den WLAN-Zugang geschieht, einzelne Richter an Amtsgerichten könnten dies jedoch anders entscheiden. „Nach anderen Lösungen wurde unseres Wissens nicht gesucht und die technische Möglichkeit, ein WLAN einzurichten, nicht geprüft“, teilt Galbraith weiter mit. „Dabei gibt es in vielen Kommunen mittlerweile öffentliches WLAN.“

Der protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen habe der Stadt vor mittlerweile fast zwei Jahren bereits einen vierstelligen Betrag für die WLAN-Einrichtung zugesagt. Galbraith: „Viele Fachleute beschwören den Wert von digitalen Kommunikationswegen vor allem in der Pandemie. Für uns stellt sich deshalb die Frage: Gilt das für Bewohner von Sammelunterkünften nicht?“