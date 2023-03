Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt im Fußball die These, dass es leichter sei, in einer Liga zu bleiben, als nach einem Abstieg in die bisherige Spielklasse zurückzukehren. Da ist etwas Wahres dran, wie das Beispiel ASV Maxdorf zeigt.

Der ASV Maxdorf hatte in der Bezirksliga nach der Hauptrunde der Serie 2021/22 fünf Punkte Rückstand zum rettenden Ufer, verkürzte bei insgesamt nur zehn Partien in der Abstiegsrunde vor dem