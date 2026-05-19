Die Ringer des ASV 1892 Ludwigshafen kehren in der neuen Saison in den rheinland-pfälzischen Ligabetrieb zurück.

Nach einjähriger Pause startet der im Jahr 1892 gegründete Schwerathletik-Verein vom 5. September an in der neu geschaffenen Verbandsliga Rheinland-Pfalz, die nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft Ringen (ARGE) Rheinland-Pfalz vorerst aus fünf Vereinen besteht. Neben den Ludwigshafenern gehören der VfL Bad Kreuznach II, der KSV 05 Worms, die TSG Haßloch und der AC Thaleischweiler der Liga an, die als „Unterbau“ für die aus sechs Mannschaften bestehende Oberliga geschaffen wurde. Der ursprünglich ebenfalls interessierte RSC Pirmasens-Fehrbach hat sich wieder abgemeldet.

In der Vorrunde mit vier Wochenendterminen mit je zwei Kämpfen, die vom 5. bis 26. September dauert, haben die ASV-Ringer in der Sporthalle der Realschule Plus am Ebertpark zwei Heimkämpfe gegen den AC Thaleischweiler (12. September) und gegen die TSG Haßloch (26. September). Zweimal müssen sie auswärts beim KSV 05 Worms (5. September) und beim VfL Bad Kreuznach (19. September) antreten. Die Rückrunde besteht aus 14 Terminen mit meist einem Kampf pro Wochenende. Sie beginnt am 3. Oktober und endet am 21. November. Für den ASV Ludwigshafen gibt es zwei Rückrunden-Heimkämpfe am 10. Oktober gegen Worms und am 7. November gegen Bad Kreuznach II. Auswärts müssen die ASV-Ringer beim AC Thaleischweiler (17. Oktober) und bei der TSG Haßloch (14. November) auf die Matte.

Haßloch viel auswärts

Einen etwas merkwürdigen Terminplan hat die TSG Haßloch mit drei Auswärtskämpfen in Folge, aber keinem einzigen Heimkampf in der Vorrunde: Am 5. September beim VfL Bad Kreuznach II, am 19. September beim AC Thaleischweiler und am 26. September beim ASV Ludwigshafen. In der Rückrunde folgen vier Heimkämpfe in Folge: Am 3. Oktober gegen den KSV 05 Worms, am 10. Oktober gegen den VfL Bad Kreuznach II, am 7. November gegen den AC Thaleischweiler und am 14. November gegen den ASV Ludwigshafen. Im letzten Saisonkampf sind die Haßlocher am 21. November beim KSV 05 Worms.

Der pfälzische Ringsport ist damit in der Oberliga mit den beiden Teams VfK Schifferstadt und WKG Pfalzstark Schifferstadt/Speyer sowie in der Verbandsliga mit drei Mannschaften vertreten. Nicht in einer der beiden rheinland-pfälzischen Ringer-Ligen gemeldet sind außer dem RSC Pirmasens-Fehrbach der KSC 1893 Friesenheim, der ASV Pirmasens und der AV 23 Pirmasens. Der RSV Olympia Neustadt ist mit der TSG Haßloch verbunden, aus der er vor zwei Jahren hervorgegangen ist. Ohne pfälzische Beteiligung startet die neu geschaffene Rheinland-Pfalz-Liga der Jugend in ihre erste Saison. Ihr gehören die Nachwuchsmannschaften von ASV Mainz 88, Alemannia Nackenheim, WKG Metternich/Rübenach/Boden und VfL Bad Kreuznach an.