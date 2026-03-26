Der ASV Ludwigshafen kehrt in den Ligenbetrieb der Ringer zurück. Ein weiterer Ludwigshafener Verein prüft die Voraussetzungen für einen Neustart.

Nach einjähriger Pause kehrt der ASV Ludwigshafen in der im September beginnenden neuen Ringersaison wieder in einen rheinland-pfälzischen Liga-Wettbewerb zurück: Der traditionsreiche Ludwigshafener Verein hat sich bei Sportleiter Jürgen Hoffmann (Hüttigweiler/Saar) von der Arbeitsgemeinschaft Ringen Rheinland-Pfalz (Arge) für die neu geschaffene Verbandsliga gemeldet, die als „Unterbau“ unter die Oberliga (bisher Rheinland-Pfalz-Liga) mit voraussichtlich fünf Mannschaften auf die Matte gehen wird.

Der ASV-Vorsitzende Gerhard Mohra sieht die neue Saison für seine Mannschaft als eine Art Lehrzeit: „Wir sind auf einem guten Weg und werden mit einer sehr jungen Mannschaft antreten. Wir geben unseren Nachwuchstalenten, die jetzt erstmals eingesetzt werden können, in der neuen Klasse eine Startchance und führen sie so an höhere Aufgaben heran.“

Kleinere Kader

Die Mannschaften in der neuen Verbandsliga Rheinland-Pfalz bestehen im Gegensatz zur Oberliga, in der Zehner-Mannschaften ringen, jeweils aus nur acht Ringern. Der Verbandsliga gehören neben dem ASV Ludwigshafen die Vereine AC Thaleischweiler, RSC Pirmasens-Fehrbach, VfL Bad Kreuznach II und KSV Worms an. Nicht dabei ist der KSC 1893 Friesenheim, der trotz der verkleinerten Teams in der Verbandsliga keinen ausreichenden Ringerkader zur Verfügung hat. „Wir müssten wenigstens zwölf Ringer für die verschiedenen Gewichtsklassen haben, um bei Ausfällen wie Verletzungen oder Erkrankungen personell reagieren zu können,“ begründet der KSC-Vorsitzende Roland Veil den Verzicht. Hinzu kommt, dass Veil für eine Rückkehr in den Ligabetrieb erst die „Rahmenbedingungen abklären“ möchte. Dazu gehört auch eine etwaige Zusammenarbeit mit dem VfK 07 Schifferstadt, die zur Zeit vorbereitet wird und frühestens im nächsten Jahr zum Tragen kommt.

Ohne Teilnehmer sind die beiden Ludwigshafener Vereine bei den deutschen U 20-Meisterschaften am Wochenende in Zella-Mehlis (Thüringen) für die „Klassiker“ und in Hagen/Westfalen für die Freistilringer. Landestrainer Markus Scherer hat die Griechisch-römisch-Spezialisten Artur Richter (63 kg), Edgar Richter, Milian Fix (beide 67, kg), Julien Beck (72 kg) und Julian Willer (87 kg, alle MS Ringen Schifferstadt) sowie Alexander Belov (RSV Olympia Neustadt) nominiert. Als einziger Freistilringer fährt Daniel Herrmann (VfK 07 Schifferstadt) zusammen mit Landestrainer Erol Bayram nach Hagen und startet in der 79-Kilo-Klasse.