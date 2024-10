Die aus sieben Mannschaften bestehende Rheinland-Pfalz-Liga der Ringer hat sich zu einer „Zweiklassengesellschaft“ entwickelt.

Nach dem ersten Rückrundenkampftag steht fest, dass mit der Bundesligareserve des ASV Mainz 88 II als Vorjahresmeister, dem SV Alemannia Nackenheim (je 12:2 Punkte) und dem VfK Schifferstadt (10:2) drei Mannschaften das Meisterrennen unter sich ausmachen werden. WKG Metternich/Rübenach/Boden (6:8), VfL Bad Kreuznach II (4:10), ASV Ludwigshafen und AC Thaleischweiler (beide 2:12) haben in der Tabelle den Kontakt zum Führungstrio verloren und sind derzeit überwiegend unfreiwillige Punktelieferanten.

Nach drei knappen Niederlagen mit jeweils nur einem Punkt weniger als der Sieger gab es für den ASV Ludwigshafen im Auswärtskampf beim VfL Bad Kreuznach II mit 9:28 erstmals wieder eine deftige Schlappe. Vier der neun ASV-Punkte kassierte Malik Nurmatov ohne Kampf, weil er keinen Gegner hatte. Der junge Solaty Bardiya schulterte beim 8:17-Rückstand nach einem Konter seinen eigentlich überlegenen Gegner Melih Akyüz nach 3:58 Minuten und holte damit ebenfalls vier Punkte, während der knappe 4:3-Punktsieg von Enver Gantemirov gegen Vincent Gälweiler einen weiteren Zähler einbrachte.

„Besondere Umstände“

Bei der Niederlage sind „besondere Umstände“ zu berücksichtigen. So fehlte der Ludwigshafener „Punktesammler“ Kevin Lehr, der am Wochenende Vater wurde. Die mit einigen talentierten Nachwuchsringern aus der zweiten Garnitur bestückte ASV-Mannschaft verlor den Kampf gegen Mohamed Esleem, weil sie diese Gewichtsklasse nicht besetzt hatte. In der einleitenden 57-Kilo-Klasse wurde Stiven Jovanovic nach 1:41 Minuten gegen Malasz Esleem den Regeln entsprechend disqualifiziert, weil er als Freistilspezialist im „klassischen“ Stil ringen musste und dort zweimal „falsche“ Griffe setzte. Osman Karadavut musste gegen Jammy Götze (1:26) aufgeben: „Er hat sich einen Ellbogen gebrochen, kam noch in Bad Kreuznach ins Krankenhaus und muss möglicherweise operiert werden“, berichtete der schockierte ASV-Vorsitzende Gerhard Mohra.

Auch Ayub Gantemirov gab gegen Satici Selim (3:44) den Kampf wegen einer schmerzhaften Knieverletzung vorzeitig auf. Schulterniederlagen erlitten Samuel Remle gegen Nikita Hörner (2:03) und Joni Topanica gegen Sinan Lamb (1:12), während Serkan Yel gegen den technisch überlegenen Kahwaja Sediqi (1:09) vorzeitig von der Matte musste.

Mohra: „Die Verletzung von Jovanovic schmerzt uns doppelt, weil wir im Augenblick ohnehin personelle Probleme haben.“ Nächster (Heim-) Gegner ist am Samstag Tabellenführer ASV Mainz 88 II.