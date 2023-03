Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fußball-Verbandsligist ASV Fußgönheim hat gegen Spitzenreiter VfR Baumholder in einer temporeichen und hochklassigen Partie 3:2 (2:1) gewonnen. Für die akut abstiegsgefährdeten Fußgönheimer ist der Sieg nach acht Niederlagen in Serie und toller Leistung ein Silberstreif am Horizont.

„Es war ein super Fußballspiel, das die Zuschauer begeisterte. Aber es hat am Ende viel Nerven gekostet“, sagt der Fußgönheimer Trainer Andreas Persohn,