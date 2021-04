Nach 40 Jahren „Kichererbse“ ist Schluss für Astrid Reuter. Die Gründerin des Bio-Feinkostladens in Süd und ihr Geschäftspartner Willi Faßbender übergeben das Zepter an Maria Helm. Gefeiert wird das Jubiläum mit Kunden und Nachbarn im September. Doch der Rückzug ist kein Ruhestand – Reuter engagiert sich weiterhin für ihren Stadtteil.

„Das waren urige Zeiten“, blickt Astrid Reuter bei einem Glas Wasser nach Ladenschluss in ihrem Bio-Feinkostladen in der Mundenheimer Straße 243 zurück. Vier Jahrzehnte gibt es den Laden. Die 69-Jährige reflektiert die Anfänge der „Kichererbse“. Heute hat das Geschäft 140 Quadratmeter Verkaufsfläche, sechs Mitarbeiterinnen und ein breites Sortiment von 130 Käsesorten über Obst und Gemüse bis hin zu selbstgemachten vegetarischen Salaten.

„Wir haben gemacht, wovon viele geträumt haben“, erzählt sie, wie sie 1980 als Sozialarbeiterin gemeinsam mit ihrem damaligen Kollegen und heutigen Geschäftspartner Willi Faßbender (69) den sicheren Job bei der Heimstiftung im Hemshof kündigte, um ihr eigenes Ding aufzuziehen. „Macht das nicht“, habe es laut Reuter auch schon damals nicht an Skeptikern gemangelt, wenn man sich selbstständig machen wollte.

Viele kleine Läden gegründet

Andererseits waren die 80er-Jahre auch in Ludwigshafen die Dekade der heute so bezeichneten „Spontis“. „Es gab hier ganz viele Initiativgruppen und kleine Läden“, erzählt Reuter. 1980 sei auch die Arbeitslosen-Initiativgruppe (AIG) in der Kaiser-Wilhelm-Straße oder 1982 die „Schwarzwurzel“ als „erster Bioladen“ im Hemshof an den Start gegangen sei.

Ihren „Tee- und Töpferladen“ in der Schützenstraße 26 eröffneten Reuter und Faßbender am 20. September 1980. „Zum Ladeneingang musste man durchs Treppenhaus und unsere 40 Quadratmeter waren auf drei Räume verteilt“, sagt sie und lacht. „So was würde heute nicht mehr gehen.“

Nicht der wirtschaftliche Erfolg, sondern der Wunsch nach Eigenständigkeit stand für Reuter und Faßbender im Vordergrund: „Mir hat meine Arbeit als Sozialarbeiterin Spaß gemacht, aber ich wollte auch immer noch was anderes machen“, sagt Reuter. Die Wahl des Sortiments – Tee, Wein und Keramik – sei eher sekundär und den alternativen Konsummoden der damaligen Zeit geschuldet gewesen. „Wir haben überlegt und es hat sich so ergeben“, sagt Reuter. Getöpfert hat sie selbst nie.

Anfangs Fehler gemacht

„Wir sind da schon ziemlich blauäugig drangegangen“, zieht sie denn auch eher in ideeller als ökonomischer Hinsicht eine positive Bilanz aus den ersten Jahren. „Wir haben alle Fehler gemacht, die man machen konnte“, erzählt sie. So durfte im Tee- und Töpferladen geraucht werden. Dem in Dosen gelagerten Tee sei das nicht wirklich gut bekommen, derweil eine ganze Schulklasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums damals täglich „bei einer Tasse Tee für 70 Pfennig“ den Mini-Laden mit blauem Dunst benebelt habe.

Auch als „Haschhöhle“ sei der Tee- und Töpferladen mitunter verschrien gewesen: „Damals kamen Jugendliche aus dem ,Nowhere-Haus’ zum Teetrinken zu uns“, erzählt Reuter von der ehemaligen „niedrigschwelligen Einrichtung für Drogenabhängige“ und ihrem Klientel: „Das wären die letzten gewesen, denen ich verboten hätte, bei mir Tee zu trinken“.

Bio kam erst später

„Bio war da noch nix, das kam erst drei Jahre später.“ 1984 expandierten Faßbender und Reuter mit einem weiteren Geschäft in der Maxstraße. „Wir haben gemerkt, dass wir mit dem Laden in der Schützenstraße nicht über die Runden kommen, deshalb haben wir den zweiten Laden aufgemacht“, erscheint Reuters Begründung eigentlich logisch. Das Sortiment in der Schützenstraße wurde um Naturkost erweitert. Wein und Keramik wanderte in die Maxstraße, erläutert Reuter. „1986 kam für zehn Jahre unsere ,Tee- und Gewürzecke’ im Bismarck-Zentrum dazu“, sagt sie.

Die Umstellung auf Naturkost war laut Reuter ein „voller Erfolg“ und der Laden in der Schützenstraße bald zu klein: 1998 zog das Duo in das ehemalige Walburg-Lebensmittelgeschäft in der Pfalzgrafenstraße 30. „Mit dem Umzug kam der Name ,Kichererbse’“, so Reuter. Der Umzug zum heutigen Standort in der Mundenheimer Straße erfolgte 2008.

Nachfolgerin ein „Glücksfall“

Zum Jahreswechsel übergeben Faßbender und Reuter die „Kichererbse“ an Maria Helm. Sie komme aus Argentinien und sei schon Filialleiterin bei einem großen Bio-Markt in Stuttgart gewesen, bevor sie vor zwei Jahren ihre Arbeit in der Kichererbse aufgenommen habe, erzählt Reuter. „Bei gleichem Konzept wird Maria einiges verändern und verbessern“, prophezeit Reuter. „Für uns ist es ein Glücksfall, dass wir sie gefunden haben. Viele kleine Läden sterben aus.“

Doch vor dem Rückzug aus dem laufenden Geschäft will Astrid Reuter wie alle fünf Jahre auch im deutschen Corona-Herbst noch einmal tüchtig feiern: Mit Live-Musik und Biokost vom Feinsten soll das Kichererbsen-Jubiläum auf drei Hinterhöfe in der Mundenheimer Straße verteilt stattfinden.

Waren bei den bisherigen Festen rund 300 Gäste – Kunden und Nachbarn – dabei, kann Reuter für dieses Jahr aufgrund der Pandemie noch keine Prognose treffen. „Wir sind jetzt schon in Gesprächen mit dem Ordnungsamt“, ist die Geschäftsfrau aber optimistisch, dass das Abschiedsjubiläum nicht dem Virus zum Opfer fallen wird.