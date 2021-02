Im Ludwigshafener Impfzentrum in der Walzmühle sind am Donnerstag 600 Impfdosen des Herstellers Astrazeneca eingetroffen. Darüber informierte Impfkoordinatorin Ramona List bei einem Pressegespräch. Ab Montag sollen damit den aktuellen Vorgaben zufolge nur Menschen im Alter ab 18 bis 65 Jahren geimpft werden. Die nur vom Land zugeteilten Termine seien fast alle vergeben. Damit werden vor Ort erstmals zwei Vakzine in zwei voneinander getrennten Impfstraßen eingesetzt, neben dem Impfstoff von Astrazeneca jener von Biontech/Pfizer. Eine Wahlfreiheit beim Impfstoff gebe es grundsätzlich nicht.

2220 Erst- und 1800 Zweitimpfungen

Seit Eröffnung des Impfzentrums am 7. Januar wurden List zufolge 2220 Erstimpfungen vor Ort absolviert, bis Ende der Woche sollen 1800 Zweitimpfungen erledigt sein. Seit 27. Januar gab es nur Zweitimpfungen wegen Produktionsproblemen beim Hersteller Biontech/Pfizer. Ursprünglich sollten Erstimpfungen erst wieder ab 17. Februar möglich sein. Nach Lists Angaben können derzeit täglich 160 bis 180 Impfungen durchgeführt werden.