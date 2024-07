Die Nordspitze der Parkinsel ist nach einem großen Astbruch aus Sicherheitsgründen vorübergehend für die Öffentlichkeit gesperrt worden. Verletzt wurde niemand. Der betroffene Baum wurde zurückgeschnitten.

Bei dem Baum handelt es sich nach städtischen Angaben um einen rund 80 Jahre alten Silber-Ahorn, mit einer Baumhöhe von etwa 15 Metern und einem Stammdurchmesser von rund 75 Zentimetern. Der ausgebrochene starke Ast hatte eine Länge von etwa neun Metern. Er war voll belaubt und wurde vor zwei Jahren bereits eingekürzt. Die Stadtverwaltung vermutet, dass heftige Windböen und Starkregen zu dem Astbruch geführt haben. Als Konsequenz wurde am Dienstag die Baumkrone eingekürzt, zusätzlich wird an einem weiteren stark ausladenden Ast in Richtung Hannelore-Kohl-Promenade eine Kronensicherung mit Seilen verbaut. Der Baum steht in Sichtweite der Zelte des Filmfestivals, das am 21. August startet und jährlich von rund 100.000 Menschen besucht wird.

Auch im Bereich des Filmfestivals wurde eine Platane zurückgeschnitten. „Damit sind alle aus Baumkontrollen resultierenden verkehrssichernden Baumpflegemaßnahmen in direktem Umfeld des Filmfestgeländes abgeschlossen, die weiteren Maßnahmen auf dem Gesamtgelände der Parkinsel werden bis spätestens zum Beginn des Filmfestes ausgeführt sein“, teilte ein Stadtsprecher mit. Die Absperrungen an der Nordspitze nach dem Astbruch würden wieder aufgehoben.