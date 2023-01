Die Asphaltschäden auf den Fahrspuren der Pylonbrücke in Richtung Bad Dürkheim sind laut Stadtverwaltung behoben. Die wegen der Blasen angeordnete Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde wird Anfang nächster Woche aufgehoben. Auf der Pylonbrücke über den Hauptbahnhof waren Ende Dezember auf beiden Fahrstreifen in Richtung Bad Dürkheim etwa 20 zirka drei Zentimeter hohe Blasen im Belag festgestellt worden. Die Verwaltung hatte deswegen auf beiden Spuren Tempo 30 angeordnet. Sie beauftragte ferner einen Gutachter, um die Ursache zu ermitteln. Wie bei der ersten Blasenbildung im Mai 2022 kamen die Schäden dadurch zustande, dass zwischen der Tragschicht aus Gussasphalt und der Deckschicht Wasser eingedrungen war, das sich ausdehnte und dann zur Blasenbildung führte. Mittelfristig sei vorgesehen, die gesamte Fahrspur in Richtung Bad Dürkheim zu sanieren sowie den Korrosionsschutz der darunterliegenden Stahlplatte zu erneuern. Dies soll bis 2025 erfolgen, da ab diesem Zeitpunkt Teile der Hochstraße Nord abgerissen werden und die B37 mit dem bis dahin geplanten Ersatzbau für die Pilzhochstraße wieder durchgängig befahrbar sein soll. Die letzte Hauptuntersuchung der Pylonbrücke fand im Jahr 2020 statt. Laut vorgegebenem Rhythmus gibt es im Jahr 2023 die nächste einfache und 2026 die nächste Hauptuntersuchung.