In Ludwigshafen sind nach Angaben des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Trickbetrüger unterwegs, die gezielt auch den ASB-Pflegedienst und Patienten, die von diesem versorgt werden, beobachten. Die Betrüger geben sich als Bekannte von Pflegekräften aus oder auch als ASB-Mitarbeiter, um in die Wohnungen gelassen zu werden. Der ASB warnt alle Patienten, um diese vor den Trickbetrügern zu schützen. Die Patienten sollten nur Personen in die Wohnung lassen, welche Sie auch kennen oder die vom ASB angekündigt wurden. „Fragen Sie immer durch die Klingelsprechanlage, wer vor der Tür steht. Zurzeit ist absolute Vorsicht geboten!“, warnt der ASB. Patienten, die Verdacht schöpfen, dass ein solcher Trickbetrüger zu ihnen durchdringen möchte, sollen umgehend die Polizei informieren.