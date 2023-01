Um die Steinkauzpopulation in der Rhein-Neckar-Region zu stärken und deren genetische Vielfalt zu sichern, werden Nachzuchten dieser Vogelart im Heidelberger Zoo aufgezogen. Kaum eine Eule ist so ein Sympathieträger wie der kleine koboldhafte Steinkauz. Abhängig von offenen Landschaften, einem großen Höhlenangebot, Sitzwarten und beweideten Grundstücken hat er es jedoch zunehmend schwerer, denn der Lebensraum, den er benötigt, wird immer seltener. Flächenfraß und Rodungen alter Streuobstbäume blieben nicht ohne Folgen. Im Rhein-Neckar-Kreis – einst ein Hotspot der Steinkäuze – ist der Bestand rapide gesunken. Lediglich zwei Paare waren 2020 noch bekannt, von denen nur eines in jenem Jahr erfolgreich gebrütet hatte. Um die Eulenart in der Region zu stärken, kamen unter der Leitung der BUND-Ortsgruppe Dossenheim und des NABU Heidelberg verschiedene Expertisen zusammen. 2022 wurde der Erfolg des Projekts sichtbar: Neun Jungvögel sind geschlüpft und konnten beringt werden. Seit 2022 beteiligt sich der Zoo Heidelberg am Artenschutzprojekt direkt vor seiner Haustür. Es ist geplant im Sommer 2023 geschlüpfte Nestlinge an den Brutplätzen auszuwildern, damit sie von den wildlebenden Steinkauzpaaren adoptiert werden können.