Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Oberligist FC Arminia Ludwigshafen spielt am Samstag (15 Uhr, Südwest-Stadion) um den Einzug ins Verbandspokal-Halbfinale. Gegner ist Hassia Bingen, das in der Nordstaffel der geteilten Liga antritt. Der Sieger erwartet am kommenden Mittwoch Regionalligist FK Pirmasens. Gegen Bingen hat die Arminia schon einmal im Pokal gespielt – und verloren. Blüht das dem Klub nun wieder?

Der FC Arminia und der Verbandspokal – das passte bislang nicht allzu gut zusammen. Seit dem ersten Aufstieg in die Oberliga 2011 ist das Team einmal ins Finale gekommen. Das verlor der FCA 2013