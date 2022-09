Der FC Arminia Ludwigshafen trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Herbert Habermehl, der nach langer schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben ist.

Habermehl begann bei seiner Arminia, der er über 70 Jahre angehörte, mit dem Fußballspielen. Der Halbstürmer und rechte Läufer wurde in die Stadt- und Kreisauswahl berufen und dann ins Team des Südwestdeutschen Fußballverbands. Mit dieser Mannschaft spielte er am Millerntor, der Heimat des FC St. Pauli, gegen Hamburg und im Südwest-Stadion gegen eine englische Auswahl. In der ersten Mannschaft der Arminia war er sofort Stammspieler und Leistungsträger. Nach einem Abstecher zum FSV Schifferstadt kehrte „Meile“, wie er genannt wurde, zur Arminia zurück und stieg mit dem FCA in die 1. Amateurliga auf.

Später Spielertrainer

Mit Kameradschaft, Kampfgeist und Leistungsbereitschaft hielt sich das Team, in dem fast ausschließlich Rheingönheimer standen, etliche Jahre in der Liga. Später wurde Habermehl Spielertrainer, coachte drei Jahre lang Phönix Schifferstadt und bekleidete mehrere Vorstandsämter beim FCA. Der ehemalige Chemielaborant und verheiratete Familienvater war ein freundlicher, angenehmer Mensch und ein Meister des trockenen Humors, der regelmäßig als Tribünengast die Spiele der Arminia verfolgte. Nicht nur die Angehörigen, auch der FCA wird den Herbert Habermehl vermissen.