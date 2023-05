Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberligist FC Arminia Ludwigshafen ist mit einem Sieg in die Saison gestartet. Diesen Erfolg kann das Team am Samstag, 15.30 Uhr, bei Hertha Wiesbach vergolden. Dabei könnte eine Neuverpflichtung erstmals in der Startformation stehen.

20 Minuten waren gegen Elversberg II gespielt, da zwickten Piero Adragna die Adduktoren. An ein Weiterspielen war nicht zu denken, der Mittelfeldspieler musste raus. Für ihn kam der 20 Jahre alte Bastian