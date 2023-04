Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So ärgerlich das Pokal-Aus gegen den FK Pirmasens auch war, Oberligist FC Arminia Ludwigshafen muss den Schalter möglichst schnell umlegen. Am Samstag, 16 Uhr, treten die Arminia beim SV Gonsenheim zum ersten Spiel der Aufstiegsrunde an. Die Rückstand zur Tabellenspitze beträgt nur vier Punkte. Da ist nichts ausgeschlossen.

Es sieht so aus, als habe der FC Arminia endlich seine Defensive dicht bekommen. In den Punktspielen bis Weihnachten bekam die Mannschaft im Schnitt 1,9 Gegentore pro Partie, in den fünf Pflichtspielen