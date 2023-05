Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberligist FC Arminia Ludwigshafen kämpft in einem Fernduell mit dem SV Auersmacher um den Einzug in die Aufstiegsrunde. Am Freitag, 19.30 Uhr, gastiert der FCA im Stadion Husterhöhe beim favorisierten FK Pirmasens. Dabei wird es auf einen Mann besonders ankommen.

Torwart Kevin Urban verkörpert schon optisch den Rückhalt, den eine Mannschaft in dieser Phase der Saison braucht. 1,88 Meter lang, athletische Figur und eine große Spannweite. Zudem strahlt