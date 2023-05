Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er war einer der legendären „Lustigen Fünf“, Motor der TWL-Fasnacht, im Elferrat von Hans Warsch Oggersheim und Regisseur der Siedlerfasnacht in der Notwende. Jetzt beendet Armin Roth seine jahrzehntelange närrische Karriere. Bei seiner Verabschiedung musste er schon schwer schlucken.

Wie er so da sitzt und in sich ruht, vermittelt Armin Roth den Eindruck, dass ihn so schnell nichts erschüttert. Aber als der Vorstand der Siedlergemeinschaft BASF-Notwende sich Ende Januar