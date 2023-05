Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 30 Jahren eröffnete Armin Hubert sein erstes Atelier im Jungbusch, seit 20 Jahren betreibt er eine Galerie in den Quadraten. Nach langer Ausstellungspause möchte der Mannheimer Künstler seine und andere Werke nun wieder der Öffentlichkeit präsentieren.

Armin Hubert ist das, was man einen waschechten Mannheimer nennen kann. Er lebt in Mannheim, er arbeitet in Mannheim, er wurde hier im August 1960 geboren. Aufgewachsen ist er in einem alten Siedlungshaus