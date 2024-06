Der Bundestagsabgeordnete Armin Grau (Grüne) weist darauf hin, dass am 27. Juni das neue Staatsangehörigkeitsrecht in Kraft tritt. „Damit zeigt Deutschland, dass es ein modernes und attraktives Einwanderungsland ist“, betont der Altriper, Abgeordneter für den Wahlkreis Ludwigshafen/ Frankenthal. „Wir erkennen damit an, dass sich Menschen mehreren Staaten zugehörig fühlen und wertschätzen Vielfalt als Lebensrealität vieler Menschen in einer zunehmend globalisierten und mobilen Welt.“ Kinder, die in Deutschland geboren wurden und mindestens ein Elternteil haben, das hier fünf Jahre oder länger lebt, bekommen demzufolge jetzt einen deutschen Pass. Und: Statt nach acht Jahren ist eine Einbürgerung künftig nach fünf Jahren, bei besonderen Integrationsleistungen bereits nach drei Jahren möglich. „So stärken wir Demokratie, Gerechtigkeit und die Chance auf mehr Teilhabe“, teilt der 65-Jährige zu dieser Neuregelung mit.