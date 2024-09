Der Kunstverein Ludwigshafen hat ein Problem. Er ist heimatlos. Wann er wieder ins Reichert-Haus zurückziehen kann, ist immer noch offen. Man wagt es schon gar nicht mehr, danach zu fragen. Nun ist die letzte Ausstellung im Ausweichquartier, neudeutsch Pop-up Space in der Rheingalerie eröffnet. Die dauert bis 30. November, dann ist Schluss mit dem „Kunstraum Zoom“. Nächstes Jahr geht es für zwei Monate in der Scharpf-Galerie. Und dann? Weiterwandern?

„Gift of the Moon Crab“ titelt die letzte Vorstellung. Sie ist zugleich die erste in einer Reihe, die sich „Assembly“ – so viel wie „Versammlung“