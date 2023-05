Das Erste der ARD überträgt am Pfingstsonntag den Open-Air-Gottesdienst „Gottes Atem – Friedenswind“ von der Bundesgartenschau (Buga) in Mannheim. Der ökumenische Gottesdienst mit moderner Musik und traditionellen Pfingstliedern in neuem Gewand sowie aktuellen Statements wird am Sonntag, 28. Mai, ab 10 Uhr im kirchlichen Möglichkeitsgarten auf Spinelli gefeiert. Mit dabei sind das Lars Quincke Sextett mit modernem Sound sowie ein ökumenisches Vokalensemble aus Mannheim. Wer den Gottesdienst besuchen möchte, sollte laut Mitteilung dort bis 9.30 Uhr Platz genommen haben. Die Plätze sind begrenzt.